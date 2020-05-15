В Ростовской области возобновлены междугородные автобусные перевозки пассажиров

15 Май 2020 2020-05-15T14:00:33+03:00

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В пятницу, 15 мая, возобновлено автобусное сообщение с городами и районами Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе Главного автовокзала, возобновлены 17 межмуниципальных маршрутов.

Перевозки будут осуществляться в Волгодонск, Шахты, Зерноград, Морозовск, Тацинскую, Зверево, Миллерово, Пролетарск, Донецк, Егорлык, Белую Калитву, Сальск, Зимовники, Мечетинскую,Новошахтинск, Таганрог и Октябрський район.

Пассажиры могут отправиться за пределы региона из Ростова в Махачкалу, Белгород, Москву, Ставрополь и Нефтекумск, а также в Новочеркасск - Ставрополь и Нефтекумск – Новочеркасск.

Всем жителям Ростовской области необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции. Все ограничительные меры в регионе действуют до особого распоряжения губернатора региона Василия Голубева.

ИСТОЧНИК KP.RU