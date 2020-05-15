2020-05-15T14:15:38+03:00
Звезды

Вирусы уничтожают опухоль: Анастасия Заворотнюк стала добровольцем экспериментального метода лечения рака

Наши ученые нашли прорывной способ побеждать смертельную болезнь
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Родные Анастасии Заворотнюк передали врачам образцы клеток ее опухоли и ученые подобрали специальные вирусы, которые способны ее уничтожить. Фото: instagram.com/a_zavorotnyukРодные Анастасии Заворотнюк передали врачам образцы клеток ее опухоли и ученые подобрали специальные вирусы, которые способны ее уничтожить. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
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В России специалистами создан новый путь, по которому медики смогут пойти, чтобы действенно бороться с онкологическими заболеваниями - безболезненно и без побочных эффектов. Злокачественные опухоли уничтожают при помощи вирусов.

Перспективную методику президенту Владимиру Путину представил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров во время совещания по развитию генетических технологий. Сейчас такое лечение находится на экспериментальной стадии, экспертами проводятся клинические исследования.

Одной из тех, кто уже выразил желание и готовность попробовать чудодейственный способ на себе, стала любимая россиянами актриса Анастасия Заворотнюк у которой диагностирована глиобластома — смертельно опасная злокачественная опухоль мозга.

О решении звезды попробовать новое лечение сайту KP.RU рассказал член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков — он заведует лабораторией пролиферации клеток, которая разрабатывает принципиально новый метод лечения.

По его словам, родные Анастасии передали врачам образцы клеток ее опухоли и ученые подобрали специальные вирусы, которые способны ее уничтожить. Тем не менее, буквально в последний момент антираковую терапию было решено отложить.

- Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, - сообщил KP.RU Петр Чумаков.

Профессор отметил, что вирусы подбираются индивидуально под каждого пациента. Он пояснил, что по молекулярным признакам не бывает двух одинаковых раковых опухолей. Сейчас медики ищут маркеры, с помощью которых можно будет проводить экспресс-тест на восприимчивость опухоли к конкретным инфекционным возбудителям.

- Тогда, имея большой арсенал разных терапевтических вирусов, можно направленно под каждого пациента подбирать подходящий вирус. Так вот клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли - они размножаются и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину. Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет. Но это в том случае, если она снова обратится. Мы никогда не рекламируем и не уговариваем больных или родственников. Люди сами должны решать - рисковать или нет, - считает завлабораторией пролиферации клеток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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