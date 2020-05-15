2020-05-15T15:18:25+03:00
Общество

В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК

Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
Изменить размер текста:

Вчера, 14 мая, производственная площадка в Мясниковском МЭОК, оборудованная под временное накопление отходов, начала работу.

Потоки отходов на неё направляются поэтапно после предварительной сортировки.

Для того, чтоб не создавать неудобства местным жителям, схема движения транспортного потока организована вне границ населенного пункта. Для этого к объекту возведена подъездная дорога, первый этап ее строительства уже завершён. В 3 квартале будет произведено устройство асфальтобетонного покрытия.

Ранее, 10 мая, был проведен пробный запуск машин для корректировки логистики, утверждения технологических решений на самом объекте.

- Площадка создана в соответствии с требованиями СанПиН, в основании расположен водонепроницаемый противофильтрационный экран, препятствующий попаданию фильтрата в почву, - комментируют в пресс-службе компании. - Такая технология подобна той, что применяется при возведении современных полигонов ТКО. При выезде с объекта предусмотрена мойка колёс.

Оперативное обустройство площадки потребовалось для недопущения мусорного коллапса в Мясниковском МЭОК, так как исчерпан ресурс объекта накопления отходов в промышленной зоне мкр. Левенцовский Ростова-на-Дону.

Напомним, параллельно продолжается строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, первые объекты которого планируется запустить во втором полугодии. После их ввода в эксплуатацию, отходы с площадки временного накопления будут перевезены на современный объект размещения.

Кроме того, экологическое состояние территории и объектов размещения твердых коммунальных отходов находится на постоянном контроле Управления Росприроднадзора по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель в лифте напал на ростовчанку
"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру
В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»
Из Ростовской области не выпустили 16 тысяч шариков для пейнтбола
В Ростовской области прокуратура вступилось за сторожей, которые получали зарплату ниже МРОТ
Гандболистка «Ростов-Дона» Марина Судакова переходит в ЦСКА
В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК
Вирусы уничтожают опухоль: Анастасия Заворотнюк стала добровольцем экспериментального метода лечения рака
В Ростовской области возобновлены междугородные автобусные перевозки пассажиров
Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове
Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста
Роскошные угли: в Ростове на западном сгорел "Мерседес"
Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заражении коронавирусом через еду
В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста
На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги
Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении
В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир
В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей