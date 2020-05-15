В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК

15 Май 2020 2020-05-15T15:18:25+03:00

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Вчера, 14 мая, производственная площадка в Мясниковском МЭОК, оборудованная под временное накопление отходов, начала работу.

Потоки отходов на неё направляются поэтапно после предварительной сортировки.

Для того, чтоб не создавать неудобства местным жителям, схема движения транспортного потока организована вне границ населенного пункта. Для этого к объекту возведена подъездная дорога, первый этап ее строительства уже завершён. В 3 квартале будет произведено устройство асфальтобетонного покрытия.

Ранее, 10 мая, был проведен пробный запуск машин для корректировки логистики, утверждения технологических решений на самом объекте.

- Площадка создана в соответствии с требованиями СанПиН, в основании расположен водонепроницаемый противофильтрационный экран, препятствующий попаданию фильтрата в почву, - комментируют в пресс-службе компании. - Такая технология подобна той, что применяется при возведении современных полигонов ТКО. При выезде с объекта предусмотрена мойка колёс.

Оперативное обустройство площадки потребовалось для недопущения мусорного коллапса в Мясниковском МЭОК, так как исчерпан ресурс объекта накопления отходов в промышленной зоне мкр. Левенцовский Ростова-на-Дону.

Напомним, параллельно продолжается строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, первые объекты которого планируется запустить во втором полугодии. После их ввода в эксплуатацию, отходы с площадки временного накопления будут перевезены на современный объект размещения.

Кроме того, экологическое состояние территории и объектов размещения твердых коммунальных отходов находится на постоянном контроле Управления Росприроднадзора по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU