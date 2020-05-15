Гандболистка «Ростов-Дона» Марина Судакова переходит в ЦСКА

15 Май 2020 2020-05-15T15:28:35+03:00

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В команде ГК «Ростов-Дон» произошли каровые перестановки. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, правая крайняя сборной России 31-летняя Марина Судакова покинула ростовский клуб и подписала контракт с ЦСКА.

Спортсменка начнет выступать за ЦСКА с нового сезона. Марина Судакова сообщила о том, что изменения являются для нее позитивными.

- Я приложу все усилия, чтобы помочь армейской команде достичь новых высоких и побороться за трофеи во всех турнирах, в которых нам предстоит принять участие в предстоящем сезоне, - рассказала она.

Гандболистка Марина Судакова является воспитанницей волгоградской и ростовской гандбольной школы. В составе национальной сборной России спортсменка выступает с 2008 года под номером 15. В новой команде она сохранит игровой номер.

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ИСТОЧНИК KP.RU