2020-05-15T15:58:30+03:00
Общество

В Ростовской области прокуратура вступилось за сторожей, которые получали зарплату ниже МРОТ

Местную администрацию оштрафовали на 50 тысяч рублей
ГОШЕВ Игорь
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По целому ряд статей административного кодекса общая сумма штраф составила 50 тысяч рублей.По целому ряд статей административного кодекса общая сумма штраф составила 50 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области прокурор встал на сторону сторожей, которые получали зарплату меньше, положенной законом суммы. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в Красносулинском районе Дона. В надзорное ведомство поступило обращение от одного из сотрудников, работающих в администрации Комиссаровского сельского поселения. В итоге была проведена проверка.

- Установлено, что администрацией сторожам выплачивается заработная плата в размере менее минимального размера оплаты труда, отсутствуют доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, - добавили в прокуратуре области. - Кроме того, не организовано обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим, не разработана программа проведения вводного инструктажа по охране труда, не выдана в установленном порядке специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а в трудовых договорах сторожей отсутствуют условия труда на рабочем месте.

В адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушения, а материалы были направлены в Государственную инспекцию труда в Ростовской области. По целому ряд статей административного кодекса общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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