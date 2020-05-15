Из Ростовской области не выпустили 16 тысяч шариков для пейнтбола

15 Май 2020 2020-05-15T16:08:16+03:00

В спальном отделении кабины таможенники обнаружили восемь картонных коробок с шариками для пейнтбола. Фото: ЮТУ.

Житель Украины уверял, что вез их все для себя, а не на продажу

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В Ростовской области остановили автомобиль марки «VOLVO FH» с полуприцепом. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск» через российско-украинскую границу. За рулем грузовика, который направлялся из нашей страны за границу, был житель незалежной.

Так, в спальном отделении кабины таможенники обнаружили восемь картонных коробок с шариками для пейнтбола. Как рассказали в Южном таможенном Управлении, мужчина пытался убедить проверяющих, что 16 тысяч шариков ему нужны для собственного использования.

- Количество и предназначение предметов, которые гражданин Украины собирался переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза, свидетельствуют о том, что они не относятся к товарам для личного пользования, - прокомментировал случившееся начальник таможенного поста Сергей Деревянченко .

По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь владельцу груза грозит не только его конфискация, но и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU