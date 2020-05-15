В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»

15 Май 2020 2020-05-15T16:20:36+03:00

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В пятницу, 15 мая, в городе Ростове-на-Дону произошла авария, в которой пострадал водитель иномарки. Известно, что дорожное происшествие случилось около двух часов ночи на улице Миронова, что в микрорайоне Темерник.

Как рассказали в Управлении ГИБДД региона, по предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris, который ехал по улице Лелюшенко со стороны улицы Штахановского в направлении улицы Миронова, не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью». Грузовик был припаркован в попутном направлении, без нарушений правил дорожного движения.

В результате, 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. На автомобиле скорой помощи его доставили в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU