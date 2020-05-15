2020-05-15T16:20:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»

Пострадал водитель Hyundai Solaris
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Пострадал водитель Hyundai Solaris. Фото: ГОПАЛО Ольга.Пострадал водитель Hyundai Solaris. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 мая, в городе Ростове-на-Дону произошла авария, в которой пострадал водитель иномарки. Известно, что дорожное происшествие случилось около двух часов ночи на улице Миронова, что в микрорайоне Темерник.

Как рассказали в Управлении ГИБДД региона, по предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris, который ехал по улице Лелюшенко со стороны улицы Штахановского в направлении улицы Миронова, не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью». Грузовик был припаркован в попутном направлении, без нарушений правил дорожного движения.

В результате, 21-летний водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. На автомобиле скорой помощи его доставили в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области возобновляют свою работу межмуниципальные и междугородние автобусы
В Ростове горожане устроили сидячую забастовку против связевой вышки
В Таганроге врач заразился коронавирусом на рабочем месте
ФК «Ростов» продолжит участие в борьбе за выход в еврокубки с июня
В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков
Грабитель в лифте напал на ростовчанку
"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру
В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»
Из Ростовской области не выпустили 16 тысяч шариков для пейнтбола
В Ростовской области прокуратура вступилась за сторожей, которые получали зарплату ниже МРОТ
Гандболистка «Ростов-Дона» Марина Судакова переходит в ЦСКА
В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК
Вирусы уничтожают опухоль: Анастасия Заворотнюк стала добровольцем экспериментального метода лечения рака
В Ростовской области возобновлены междугородные автобусные перевозки пассажиров
Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове
Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста
Роскошные угли: в Ростове на западном сгорел "Мерседес"
Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заражении коронавирусом через еду
В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста
На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги
Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении
В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир
В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей