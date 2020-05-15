"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру

15 Май 2020 2020-05-15T16:26:10+03:00

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Новым снимком певица Татьяна Котова порадовала многочисленных поклонников в Instagram. Обладательница титула "Мисс Россия" рассказала о том, как поддерживает фигуру в форме.

- Обожаю кардио! Именно поэтому в карантин решила держать себя в форме при помощи беговой дорожки. Это оказалось удобным и практичным вложением в своё здоровье и фигуру. Ведь выходить на утреннюю пробежку или в зал нельзя из-за карантина, а тут перед завтраком дорожка так и заманивает к занятию спортом, - рассказала она.

На фото красавица, как водится, демонстрирует прекрасные формы. Она одета в черный спортивный комплект в обтяжку. Топ и лосины подчеркивают фигуру блондинки. Снимок пришелся по вкусу поклонникам.

«Тань, очень круто молодец», «Фигурка что надо. Правильно делаете что поддерживаете форму», «Мисс пантера среди кис», «Такие формы вызывают зависть!», «Прекрасно выглядите», - писали подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU