2020-05-15T16:26:10+03:00
Общество

"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру

Певица рассказала о любимом упражнении
Петр Денисов
Поделиться:
Татьяна Котова удивила идеальной фигурой. Фото:Instagram Татьяна КотоваТатьяна Котова удивила идеальной фигурой. Фото:Instagram Татьяна Котова
Изменить размер текста:

Новым снимком певица Татьяна Котова порадовала многочисленных поклонников в Instagram. Обладательница титула "Мисс Россия" рассказала о том, как поддерживает фигуру в форме.

- Обожаю кардио! Именно поэтому в карантин решила держать себя в форме при помощи беговой дорожки. Это оказалось удобным и практичным вложением в своё здоровье и фигуру. Ведь выходить на утреннюю пробежку или в зал нельзя из-за карантина, а тут перед завтраком дорожка так и заманивает к занятию спортом, - рассказала она.

На фото красавица, как водится, демонстрирует прекрасные формы. Она одета в черный спортивный комплект в обтяжку. Топ и лосины подчеркивают фигуру блондинки. Снимок пришелся по вкусу поклонникам.

«Тань, очень круто молодец», «Фигурка что надо. Правильно делаете что поддерживаете форму», «Мисс пантера среди кис», «Такие формы вызывают зависть!», «Прекрасно выглядите», - писали подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области возобновляют свою работу межмуниципальные и междугородние автобусы
В Ростове горожане устроили сидячую забастовку против связевой вышки
В Таганроге врач заразился коронавирусом на рабочем месте
ФК «Ростов» продолжит участие в борьбе за выход в еврокубки с июня
В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков
Грабитель в лифте напал на ростовчанку
"Такие формы вызывают зависть!": Татьяна Котова показала потрясающую фигуру
В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в «ГАЗель»
Из Ростовской области не выпустили 16 тысяч шариков для пейнтбола
В Ростовской области прокуратура вступилась за сторожей, которые получали зарплату ниже МРОТ
Гандболистка «Ростов-Дона» Марина Судакова переходит в ЦСКА
В Ростовской области начали принимать отходы на площадке временного накопления в Мясниковском МЭОК
Вирусы уничтожают опухоль: Анастасия Заворотнюк стала добровольцем экспериментального метода лечения рака
В Ростовской области возобновлены междугородные автобусные перевозки пассажиров
Тайно принимавшую клиентов парикмахерскую оштрафовали в Ростове
Руководителя Южного СУТ СК Максима Ткаченко уволили с поста
Роскошные угли: в Ростове на западном сгорел "Мерседес"
Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заражении коронавирусом через еду
В Ростовской области салоны красоты смогут работать после 22 часов вечера
Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста
На Дону с 15 мая в МФЦ можно получить все обычные услуги
Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении
В Ростовской области около тысячи дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир
В одном из районов Ростовской области ввели карантин по бешенству
В Ростовской области бухгалтера обвиняют в хищении 13 миллионов рублей