Грабитель в лифте напал на ростовчанку

15 Май 2020 2020-05-15T16:29:28+03:00

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В отдел полиции Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая рассказала, что стала жертвой грабителя. По ее словам, неизвестный мужчина зашел вместе с ней в лифт и напал. Однако ей удалось отбиться.

- Неизвестный напал на нее тогда, когда двери лифта начали закрываться, - рассказали Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Женщина боролась и выбежала вслед за мужчиной, держа сумку в руках, но тот все же оказался сильнее, выхватил добычу и скрылся.

Правда, по горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 32-летний житель донской столицы, у которого за плечами уже есть целый букет судимостей за грабеж, разбой, кражу, мошенничество и хранение наркотиков.

Теперь в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело, а после решения суда в тюрьму он отправится надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU