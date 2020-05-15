2020-05-15T16:29:28+03:00
Происшествия

Грабитель в лифте напал на ростовчанку

Женщина не смогла отбить сумку, но сама спаслась
Ольга ГОПАЛО
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Неизвестный напал тогда, когда двери лифта начали закрываться.Неизвестный напал тогда, когда двери лифта начали закрываться.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В отдел полиции Ростова-на-Дону обратилась ростовчанка, которая рассказала, что стала жертвой грабителя. По ее словам, неизвестный мужчина зашел вместе с ней в лифт и напал. Однако ей удалось отбиться.

- Неизвестный напал на нее тогда, когда двери лифта начали закрываться, - рассказали Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Женщина боролась и выбежала вслед за мужчиной, держа сумку в руках, но тот все же оказался сильнее, выхватил добычу и скрылся.

Правда, по горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 32-летний житель донской столицы, у которого за плечами уже есть целый букет судимостей за грабеж, разбой, кражу, мошенничество и хранение наркотиков.

Теперь в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело, а после решения суда в тюрьму он отправится надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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