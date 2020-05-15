В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков

15 Май 2020 2020-05-15T17:08:15+03:00

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В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию, которая занималась производством синтетических наркотиков. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, на карандаш правоохранителей попался один из местных жителей, который сбывал наркотики при помощи тайников-закладок. У него дома обнаружили все необходимое для их производства. Известно, что квартиру 32-летний мужчина снимал. А все необходимое оборудование и химические ингредиенты купил через Интернет.

- В ходе обыска полицейские изъяли у него фасованное запрещенное вещество, - добавили донском главке. - А в холодильнике оперативники обнаружили и изъяли кристаллический порошок. Задержанный пояснил, что данное вещество находится на стадии приготовления наркотика.

В общей сложности, у него нашли более одного килограмма запрещенного зелья. А в отношении предприимчивого ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU