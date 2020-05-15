ФК «Ростов» продолжит участие в борьбе за выход в еврокубки с июня

15 Май 2020 2020-05-15T17:24:25+03:00

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В пятницу 15 мая решением исполкома Российского футбольного союза было решено, что игровой сезон для команд будет продолжен. Об этом рассказали в РФС.

Матчи запланированы в период с середины июня по август. Согласно опубликованному документу, сезон Российской Премьер-лиги возобновится 21 июня. Разрешено проводить по пять замен во время матча

Известно, что турниры ФНЛ и ПФЛ окончены по итогам данных на 17 марта. Места, где будут проводиться игры, определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее было принято решение о приостановлении матчей из-за коронавируса. Так, с середины марта до неопределенного срока приостановили все футбольные чемпионаты. Ростовчане должны были сыграть с "Сочи" и "Арсеналом", но матчи пока так и не были проведены. Донской клуб находится на 4-ом месте рейтинга РПЛ. Его опережают «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

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ИСТОЧНИК KP.RU