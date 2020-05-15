2020-05-15T17:48:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Таганроге врач заразился коронавирусом на рабочем месте

Из-за сильной усталости медик забыла надеть фильтр на маску.
Дадаян Давид
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Врач работает на "скорой". Фото: архив "КП"Врач работает на "скорой". Фото: архив "КП"
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В Таганроге главный врачи БСМП подтвердил информацию, что один из врачей больницы заразился коронавирусом. По словам Дмитрия Сафонова, это произошло прямо на рабочем месте.

Речь идет о враче скорой медицинской помощи. Все дело в том, что доктор забыла надеть фильтр на маску, что могло стать причиной заражения.

- Сейчас у врачей колоссальные нагрузки. Врач вышла к больному в приемное отделение и обнаружила, что забыла пристегнуть фильтр. Это в чистом виде человеческий фактор, - отметил главный врач.

Стоит добавить, как только женщина поняла, что произошло, она сразу рассказала об этом руководителю больницы. Спустя два дня ей сделали тест на "ковид", который дал положительный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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