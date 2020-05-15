В Ростове горожане устроили сидячую забастовку против связевой вышки

15 Май 2020 2020-05-15T19:15:56+03:00

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В донской столице местные жители устроили "сидячий митинг" из-за подключения вышки связи.

Горожане принесли с собой стулья и сели на них прямо на улице Петрозаводской. Очевидцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети, что ростовчане таким образом выступили против подключения оборудования на вышке, которую установили без согласования с ними.

- Участники митинга уверены, что оборудование на вышке будет давать вредное излучение и вызывать коронавирус, - написал автор публикации.

Он также опубликовал фото, на котором запечатлены сидящие на улице людей. Комментаторы поддержали горожан и написали, что нельзя ставить вышки рядом с жилыми домами. Такое отношение к технологиям только портит интернет-сигнал.

«Коронавирус и вредное излучение как-то связаны? Скорее всего, люди вышли из-за того, что им не понравился сам факт установки вышки», — написал один из ростовчан.

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Любой призыв выйти на улицу может расцениваться, как угроза безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU