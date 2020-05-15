В Ростовской области возобновляют свою работу межмуниципальные и междугородние автобусы

15 Май 2020 2020-05-15T19:49:47+03:00

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В донском регионе возобновляются межмуниципальные и междугородные маршруты.

С 15 мая будут ходить 18 межмуниципальных маршрутов, а также семь междугородних. Возобновляются рейсы из Ростова-на-Дону можно в Ставрополь, Нальчик, Москву, Махачкалу и Белгород, из Новочеркасска — в Ставрополь, из Таганрога — в Москву. Об этом сообщили на сайте ПАО «Донавтовокзал».

С 18 мая в планах открыть автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Вёшенскую (Шолоховский район), из Таганрога — в Будённовск, из Новочеркасска — в Нефтекумск.

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ИСТОЧНИК KP.RU