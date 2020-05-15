В Ростове возбудили уголовное дело после крушения катера в море

15 Май 2020 2020-05-15T20:17:43+03:00

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В донской столице было возбуждено уголовное дело в отношении судоводителя маломерного судна, которое потерпело крушение.

Инцидент произошел в июле 2019 года в поселке Джубга в 300 метрах от берега. Тогда в море перевернулся перегруженный прогулочный катер «Атолл». В момент крушения транспортным средством управлял 57-летний житель Кубани.

- На судне находились 48 отдыхающих, в том числе 19 детей, хотя максимальная вместимость составляла 11 человек. Во время происшествия погибли две женщины в возрасте 43 и 35 лет, - сообщили в пресс-службе Южного управление на транспорте СКР .

Позже стало известно, что в конструкцию судна были внесены изменения, которые привели к ухудшению показателей устойчивости. Кроме того, в катере оказался неисправным мотор.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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Капитан потерпевшего крушение катера около Джубги не имел лицензии.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU