2020-05-15T21:39:34+03:00
Общество

В Ростове три района на пять дней останутся без горячей воды

А именно: Ворошиловский, Октябрьский и Первомайский
Виктория Никитина
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В Ростове три района останутся без горячей водыВ Ростове три района останутся без горячей водыФото: "КП" Архив
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В трех районах Ростова-на-Дону будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

В связи с этим с 18 по 22 мая местные жители Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов останутся без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Приводим список улиц, на которых будет отсутствовать горячая вода:

- СЖМ: Капустина, Пацаева, Бульвар Комарова, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, пр. Королева, пр. Космонавтов, Волкова;

- Темерник: Лелюшенко, Миронова, Думенко;

- Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, пр. Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, пр. Нагибина, Новаторов, Врубовая, пер. Актюбинский.

Специалисты отметили, что в случае успешности испытаний горячая вода появится уже 23 мая. Но, если будут выявлены дефекты, то подождать придется немного больше. Для устранения неполадок 20 бригад будут работать круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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