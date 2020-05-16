В Ростове грузовик столкнулся с такси и рассыпал по проезжей части 19-литровки

16 Май 2020 2020-05-16T09:45:20+03:00

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В Ростове столкнулись грузовик с питьевой водой и машина такси.

Инцидент произошел вчера, 15 мая, около шести часов вечера на улице Черепахина. По предварительным данным, 33-летний водитель такси на автомобиле Lifan Solano ехал по главной дороге в районе дома № 93 и не уступил проезд грузовику ГАЗ 2705 под управлением 30-летнего шофера. В результате чего произошло столкновение и грузовик перевернулся прямо на перекрестке, а из его кузова высыпались 19-литровые бутылки с водой и раскатились по всей проезжей части.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU