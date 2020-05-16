2020-05-16T09:45:20+03:00
Происшествия

В Ростове грузовик столкнулся с такси и рассыпал по проезжей части 19-литровки

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове столкнулись такси и грузовикВ Ростове столкнулись такси и грузовик
Изменить размер текста:

В Ростове столкнулись грузовик с питьевой водой и машина такси.

Инцидент произошел вчера, 15 мая, около шести часов вечера на улице Черепахина. По предварительным данным, 33-летний водитель такси на автомобиле Lifan Solano ехал по главной дороге в районе дома № 93 и не уступил проезд грузовику ГАЗ 2705 под управлением 30-летнего шофера. В результате чего произошло столкновение и грузовик перевернулся прямо на перекрестке, а из его кузова высыпались 19-литровые бутылки с водой и раскатились по всей проезжей части.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону произошла тройная авария.

Один из автомобилей вылетел на встречную полосу движения.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: большинство новых заболевших коронавирусом среднего возраста
В Ростове за время действия режима самоизоляции вандалы надругались над памятниками на могилах на Северном кладбище
Коронавирус не добрался лишь до одного района Ростовской области
В Ростове открыли новый многофункциональный медицинский центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: за последние сутки от коронавируса скончались три человека
Следователи нашли виновных в появлении снимка Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертного полка"
В Ростове закончат благоустройство парка Собино
В Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусков
В Ростове грузовик столкнулся с такси и рассыпал по проезжей части 19-литровки
В Ростове рецидивист ограбил прохожую
В Ростове три района на пять дней останутся без горячей воды
В Ростове возбудили уголовное дело после крушения катера в море
В Ростовской области возобновляют свою работу межмуниципальные и междугородние автобусы
В Ростове горожане устроили сидячую забастовку против связевой вышки
В Таганроге врач заразился коронавирусом на рабочем месте
ФК «Ростов» продолжит участие в борьбе за выход в еврокубки с июня
В Ростове-на-Дону накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков