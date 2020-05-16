2020-05-16T10:27:02+03:00
Общество

В Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусков

Их получат сотрудники организаций, возобновивших свою деятельность
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусковВ Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусковФото: "КП" Архив
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В донской столице прогнозируют вторую волну выдачи обязательных для передвижения пропусков.

Об этом сообщается на сайте городской администрации. Разрешения на передвижения по городу во время действия режима самоизоляции получат сотрудники организаций, которые возобновили свою работу недавно.

Напомним, что с 15 мая в Ростовской области снова начали работу продовольственные и непродовольственные ярмарки, а также по предварительной записи МФЦ стали оказывать полный комплекс услуг. С 18 мая возобновят работу предприятия бытового обслуживания (за исключением фитнес-центров, бань, саун и СПА-салонов), автосалоны, непродовольственные магазины с отдельными входами.

Именно сотрудникам этих предприятий понадобятся пропуска. Для того, чтобы их получить, необходимо подать заявку по телефону или электронной почте в администрацию района, в котором зарегистрирована компания.

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О возможной второй волне выдачи пропусков заявил губернатор Василий Голубев.

После первого этапа снятия ограничений работникам предприятий тоже потребуются пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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