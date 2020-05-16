В Ростове закончат благоустройство парка Собино

16 Май 2020 2020-05-16T11:05:49+03:00

В парке будут установлены тренажеры и оборудована терраса

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В Ростове определили подрядчика, который закончит благоустройство парка Собино.

Контракт на 51,7 миллионов рублей был заключен с ООО «Траст строй». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Реконструкция будет проводиться по проекту, который был утвержден еще в 2018 году. Парк разделят на две зоны: активности и отдыха. Подрядчик, согласно контракту спилит 80 аварийных деревьев и высадит вместо них 200 новых деревьев и 115 кустарников.

В зоне активности будут установлены тренажеры, а в зоне отдыха оборудуют террасу и площадку для выгула собак.

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Работы по благоустройству уже начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU