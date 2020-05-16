2020-05-16T12:10:17+03:00
Происшествия

Следователи нашли виновных в появлении снимка Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертного полка"

Большинство из них иностранцы
Виктория Никитина
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Следователи нашли виновных в публикации фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка"Следователи нашли виновных в публикации фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка"Фото: "КП" Архив
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В следственном комитете выяснили, кто разместил фотографии нацистов на сайте "Бессмертного полка" в Ростове и других городах.

Злоумышленников удалось установить благодаря IP-адресам. Большинство из них оказались иностранцами. Но среди подозреваемых обнаружились и десять жителей разных регионов России. Следователи выяснили, что попытку выдать Гитлера, Гиммлера и других нацистов за своих родственников предприняли несколько десятков человек.

- Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время следователи проводят предварительное расследование по уголовным делам о реабилитации нацизма.

Напомним, что 3 мая на сайте "Банк памяти" была опубликова фотография Адольфа Гитлера с подписью, что это участник Второй Мировой войны Гитле Адоль Алоисо. Затем на сайте "Бессмертного полка" в Ростове появился снимок лидера СС Генриха Гиммлера, тоже подписанный именем советского солдата. А 7 мая в Челябинске администрация ТРК "Космос" призналась, что они по ошибке разместили фото Гитлера среди советских солдат, так как его прислали с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией.

Организаторы "Бессмертного полка" сообщили, что было предпринято несколько сотен попыток опубликовать фотографии нацистов.

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На сайты "Бессмертный полк-онлайн" неизвестные загрузили фото Гитлера и Гиммлера.

CК России возбудил дело в отношении неизвестных лиц по статье "реабилитация нацизма".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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