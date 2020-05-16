Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: за последние сутки от коронавируса скончались три человека
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: общее количество погибших от коронавируса составило 28 человек.
В Ростовской области за минувшие сутки скончались три человека, зараженные COVID-19. Новыми жертвами коронавируса стали 84-летняя жительница Сальского района, 80-летняя жительница Веселовского района и 54-летний житель Октябрьского (сельского) района.
- У всех них были хронические заболевания сердца и сосудов, а также другие хронические заболевания, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 28 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 19 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU