В Ростове открыли новый многофункциональный медицинский центр

16 Май 2020 2020-05-16T12:58:28+03:00

Строительство этого центра было начато еще в марте

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В Ростове подошло к концу строительство многофункционального медицинского центра Минобороны РФ. Вчера, 15 мая, состоялось торжественное открытие учреждения. Об этом сообщили в ЮВО.

За день до открытия готовность здания проверил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников. Строительство медицинского центра началось еще в марте. Для работы на объекте были привлечены подрядные организации военно-строительного комплекса МО РФ, а также подразделения инженерных войск ЮВО. Строительство велось круглосуточно.

При строительстве использовались самые современные материалы и конструкции. Всего потребовалось около семи тысяч квадратных метров сендвич-панелей, более 500 тонн арматуры и металлоконструкций, свыше 800 кубометров бетона.

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Возведение объекта стартует до конца мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU