2020-05-16T13:19:54+03:00
Общество

Коронавирус не добрался лишь до одного района Ростовской области

Нетронутым опасной инфекцией остался лишь Родионово-Несветайский район
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирус не добрался только до Родионово-Несветайского районаВ Ростовской области коронавирус не добрался только до Родионово-Несветайского районаФото: "КП" Архив
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COVID-19 зарегистрирован в 54 из 55 районов Ростовской области.

Нетронутым опасной инфекцией остался только Родионово-Несветайский район. За последние сутки коронавирусом заразились 112 человек. Это самое рекордное число зараженных в Ростовской области за весь период распространения.

Сейчас медики следят за состоянием 6 958 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 6 933 человека. С медицинского учета уже сняли 21,9 тысячи человек. За весь период за медицинской помощью обратились около 28,9 тысячи человек.

Девять лабораторий Ростовской области за сутки провели 3 854 теста на коронавирус. За весь период проведено всего почти 68,2 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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