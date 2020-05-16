2020-05-16T13:56:50+03:00
Происшествия

В Ростове за время действия режима самоизоляции вандалы надругались над памятниками на могилах на Северном кладбище

Они вырвали несколько памятников прямо на центральной аллее
Виктория Никитина
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В Ростове вандалы разгромили памятники на кладбище. Фото: соцсетиВ Ростове вандалы разгромили памятники на кладбище. Фото: соцсети
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Во время действия режима самоизоляции на Северном кладбище вандалы разнесли памятники на могилах.

Памятники оказались повреждены прямо на центральной аллее . Злоумышленники похитили металлические изделия с могил. На одной из них вырвали гитару вместе с рукой каменной статуи. Из мраморной плиты вандалы вырвали с корнем металлическое дерево.

Ростовчанка, побывав на кладбище, рассказала, что на могиле ее родственника не оказалось бронзовой статуи размером в 1 метр 70 сантиметров. Она не заметила памятников и на соседних могилах. О произошедшем местная жительница написала в одном из городских пабликов соцсети.

- Мы приехали 14 мая, и сразу пошли в администрацию кладбища, там нас «мягко говоря» послали. Сказали, чтобы вызывали полицию. Мы вызвали и все зафиксировали. Администрация кладбища отказывается нести ответственность. Кто ответит за поруганную память? – поделилась своей проблемой женщина.

Подписчики сообщества незамедлительно прокомментировали произошедшее.

«Тех, кто украл людьми назвать сложно», «Ну если уже и с кладбища оградки воровать стали, то это ужас полный», «А у нас в старом квартале, на Северном кладбище у деда сняли лавочку с могилки», - написали горожане.

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На Северном кладбище вандалы разрушили 32 могилы.

Среди памятников, над которыми надругались неизвестные хулиганы, есть ветеранские захоронения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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