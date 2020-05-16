2020-05-16T14:44:28+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: большинство новых заболевших коронавирусом среднего возраста

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: самый маленький процент составляют дети
Виктория Никитина
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В Ростовской области от коронавируса страдают в основном люди среднего возрастаВ Ростовской области от коронавируса страдают в основном люди среднего возрастаФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 мая 2020 года: наибольшее количество новых заболевших находятся в возрастном промежутке от 46 до 65 лет.

В Ростовской области опасной инфекцией заражаются изо дня в день все - от мала до велика. Меньше всего от коронавируса страдают дети и старики. В большинстве своем заражению подвергаются люди среднего возраста. И в середине этого списка находится молодежь.

- Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,2% - от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 8,9% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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Большинство новых заболевших "ковидом" - люди среднего возраста.

Почти 35% от новых случаев приходится на молодежь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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