В Таганроге двухмесячный малыш переболел коронавируусом вместе с мамой, папой и дедушкой

16 Май 2020 2020-05-16T15:28:59+03:00

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В Ростовской области коронавирусом переболел двухмесячный малыш.

Случай произошел в городе Таганроге. О произошедшем сообщает портал "Регион online" со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части БСМП города Светлану Чухлову.

В настоящее время ребенок уже абсолютно здоров. Кроме того вместе с крохой переболели и его родственники – мама, папа и дедушка.

- С двухмесячным ребенком была в больнице вся семья из близлежащего района. Болели и младенец, и мама, и папа, и дедушка. Все, кто проживали в одном помещении. На данный момент все они выписаны, - сказала Светлана Чухлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU