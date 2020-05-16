В Таганроге двухмесячный малыш переболел коронавируусом вместе с мамой, папой и дедушкой
В Ростовской области коронавирусом переболел двухмесячный малыш.
Случай произошел в городе Таганроге. О произошедшем сообщает портал "Регион online" со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части БСМП города Светлану Чухлову.
В настоящее время ребенок уже абсолютно здоров. Кроме того вместе с крохой переболели и его родственники – мама, папа и дедушка.
- С двухмесячным ребенком была в больнице вся семья из близлежащего района. Болели и младенец, и мама, и папа, и дедушка. Все, кто проживали в одном помещении. На данный момент все они выписаны, - сказала Светлана Чухлова.
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ИСТОЧНИК KP.RU