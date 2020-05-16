В Таганроге была проведена первая процедура гемодиализа больному коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T16:40:14+03:00

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Таганрогские врачи провели первую процедуру гемодиализа больному с COVID-19 вместе с ростовскими коллегами.

Об удачно проведенной процедуре сообщил в ходе брифинга главврач больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов. Еще в конце апреля медучреждение получило два аппарата для геодиализа. А 7 мая в больницу из Матвеево-Курганского района поступил зараженный коронавирусом.

Стоит отметить, что таганрогская больница стала единственным лечебным учреждением, готовым провести гемодиализ инфицированному пациенту. Сафронов отметил, что для проведения этой процедуры приехали специалисты из Областной клинической больницы №2 Ростова-на-Дону. Совместно с таганрогскими врачами они провели первую процедуру этому пациенту. На тот момент диализ для него был критически необходим.

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ИСТОЧНИК KP.RU