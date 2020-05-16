В Ростов вывозным рейсом прилетели 47 россиян из Ташкента
В ростовском аэропорту приземлился вывозной борт из Ташкента.
Самолет компании «Узбекистанские авиалинии» доставил в донскую столицу 47 российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
Вывозной рейс приземлился в ростовском "Платове" в 12:40 по московскому времени. В салоне самолета были жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и Севастополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU