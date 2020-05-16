2020-05-16T17:44:32+03:00
Общество

В Ростов вывозным рейсом прилетели 47 россиян из Ташкента

Борт приземлился в "Платове"
Виктория Никитина
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Вывозной рейс из Ташкента прилетел в РостовВывозной рейс из Ташкента прилетел в РостовФото: "КП" Архив
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В ростовском аэропорту приземлился вывозной борт из Ташкента.

Самолет компании «Узбекистанские авиалинии» доставил в донскую столицу 47 российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

Вывозной рейс приземлился в ростовском "Платове" в 12:40 по московскому времени. В салоне самолета были жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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