В Ростове рецидивист угнал мопед у местного жителя и собирался его продать

16 Май 2020 2020-05-16T18:39:28+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 23-летний местный житель проник во двор к потерпевшему выкатил за ворота припаркованный во дворе мотоцикл ЯМАХА, а затем завел его и уехал. Как только потерпевший обнаружил пропажу, он незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Мужчина свою вину полностью признал и сообщил, что собирался продать мотоцикл. Кроме того, стало известно, что ранее он уже был судим за угон и кражу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма похищенного составила 280 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU