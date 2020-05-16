В Ростове автоледи пострадала из-за собственной неосторожности

16 Май 2020 2020-05-16T20:57:44+03:00

В Ростове автоледи устроила ДТП и сама же в нем пострадала. Фото: соцсети

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка

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В Ростове произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.

Авария случилась сегодня, 16 мая, утром на улице Обсерваторная поселка Верхнетемерницкий. 48-летняя автоледи на автомобиле KIA Picanto решила выполнить поворот из крайнего правого ряда и в результате этого врезалась в автомобиль ГАЗ, который двигался в попутном направлении в крайнем левом ряду.

Стоит отметить, что дама не предоставила грузовику обязательного преимущества. От сильного удара оба автомобиля оказались отброшены на металлическое барьерное ограждение. У легкового автомобиля полностью снесло левый бок.

- В результате ДТП 55-летний водитель ГАЗ не пострадал, а вот женщина получила ранения и в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU