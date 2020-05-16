Все больше знакомых Марии Лиман заражаются коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T21:57:08+03:00

Ростовчанка Мария Лиман опасается за здоровье своих друзей. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман рассказала о своих знакомых, заразившихся коронавирусом.

Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото, на котором запечатлена она в элегантном белом костюме во время прогулки. Под снимком Мария написала, что вышла пройтись по Лондону. Красотка отметила, что на улицах крайне мало людей, но уже в ближайшие две недели ситуация может измениться.

- Вот в России показатели с каждым днем становятся все хуже. Ребята, прошу вас соблюдайте меры профилактики. Пользуйтесь антисептиком перед каждым прикосновением к лицу, - написала девушка.

Девушка также добавила, что с каждой неделей у нее становится все больше знакомых, которые заражаются коронавирусом. Пользователи в комментариях посоветовали Лиман быть аккуратнее и следить за здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU