Все больше знакомых Марии Лиман заражаются коронавирусом
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман рассказала о своих знакомых, заразившихся коронавирусом.
Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото, на котором запечатлена она в элегантном белом костюме во время прогулки. Под снимком Мария написала, что вышла пройтись по Лондону. Красотка отметила, что на улицах крайне мало людей, но уже в ближайшие две недели ситуация может измениться.
- Вот в России показатели с каждым днем становятся все хуже. Ребята, прошу вас соблюдайте меры профилактики. Пользуйтесь антисептиком перед каждым прикосновением к лицу, - написала девушка.
Девушка также добавила, что с каждой неделей у нее становится все больше знакомых, которые заражаются коронавирусом. Пользователи в комментариях посоветовали Лиман быть аккуратнее и следить за здоровьем.
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ИСТОЧНИК KP.RU