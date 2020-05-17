2020-05-17T09:51:23+03:00
Общество

Из Ростова на родину вернутся 240 жителей Узбекистана

Их заберет вывозной борт
Виктория Никитина
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Из Ростова вылетит вывозной борт с жителями УзбекистанаИз Ростова вылетит вывозной борт с жителями УзбекистанаФото: "КП" Архив
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Узбекистан начал вывозить своих уроженцев с других территорий.

В настоящее время на территории ЮФО и СКФО проживают около 1,5 тысяч жителей этого государства. Правительство страны вместе с министерством иностранных дел России организовало чартерный рейс из Ростова-на-Дону в Ташкент.

На родину из донской столицы первым рейсом отправятся 240 человек.

В большинстве своем это женщины, старики и дети. Вылет организован генеральным консульством Узбекистана и представителями местной национальной диаспоры.

Безопасность сбора и вылета граждан Узбекистана будет обеспечена правоохранителями Ростовской области.

Стоит отметим, что в ближайшее время граждан Узбекистана вывезут и из других регионов России. Вылеты планируется организовать из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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