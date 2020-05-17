В Ростове парк имени 1 Мая задумали превратить в футбольное поле

17 Май 2020 2020-05-17T13:10:49+03:00

В Ростове может появиться новое футбольное поле. Фото: снимок из концепции

Изменить размер текста: A A

В Ростове на месте одного из парков может появиться большое футбольное поле.

Площадь его будет составлять 1052 квадратных метра. А появится оно, предположительно, в парке имени 1 Мая в Кировском районе города. Об этом сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на концепцию спортивной площадки. Общественники города уже прозвали этот документ концепцией убийства парка им. 1 Мая.

В документе говорится, что, рядом со спортивным полем возведут скалодром, а кроме того, для удобства спортсменов рядом с полем появится торговый киоск размером 9 х 2,5 метра.

Площадь спортивной зоны будет составлять 1435,4 квадратных метров. Поле в планах огораживать железным забором. Финансировать проект пообещало одно из предприятий Ростова через некую благотворительную организацию. В настоящее время инвестпроект не прошел процедуру общественных слушаний. Поэтому пока горожане еще имеют шанс отстоять как сам парк, так и его зеленые насаждения.

Стоит отметить, что парк простирается всего на четыре гектара и было бы правильнее даже называть его не парком, а сквером. Для постройки футбольного поля придется уничтожить деревья. Взамен, как следует из концепции, появятся кустарники и живая изгородь.

Городские власти пока никак не прокомментировали данную концепцию, которая существует уже, как минимум, два года. Именно тогда о ней в беседе с общественниками города упоминал бывший глава управления культуры Александр Доманов.

- В парке культуры и отдыха им. 1 Мая запланированы работы по благоустройству территории: укладка рулонного газона, организация дополнительных пешеходных дорожек, обрезка деревьев, рассадка кустарных растений. Установлены 30 новых садовых диванов и урн, сценический комплекс, ведутся монтажные работы 2 детских игровых площадок. Размещение спортивного комплекса на территории парка возможно после проведения общественных слушаний и при положительном решении общественности, - сообщила начальник пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы.

Желающих ждут вечером 29 и 30 сентября.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU