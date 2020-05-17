2020-05-17T11:37:03+03:00
Общество

Строгая проверка "масочного" режима началась на ростовских рынках

Горожан без масок не пускают к торговым точкам
Виктория Никитина
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В Ростове начали тщательную проверку соблюдения "масочного" режима. Фото: соцсетиВ Ростове начали тщательную проверку соблюдения "масочного" режима. Фото: соцсети
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В Ростове частично закрыли сразу четыре рынка для проверки соблюдения "масочного" режима.

На рынки "Атлант", "Изумруд", "Классик" и "Алмаз" нагрянула полиция и сотрудники Росгвардии. Сегодня, 17 мая, утром правоохранители выставили ограждения на входах и въездах на рынки.

- Рынки частично закрыты, так как правоохранители проверяют соблюдение введенного в регионе „масочного“ режима, - сообщает портал RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пользователи в соцсетях рассказали, что людей прямо на входе «разворачивают домой или в аптеку за масками».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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