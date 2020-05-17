2020-05-17T14:20:36+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: еще три летальных исхода зафиксированы в регионе

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: у всех погибших имелись хронические заболевания
Виктория Никитина
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В Ростовской области от коронавируса скончались еще три человекаВ Ростовской области от коронавируса скончались еще три человекаФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: двое из дончан, ко всему прочему, поздно обратились за помощью.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще три человека. Летальный исход произошел у 65-летнего ростовчанина с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, эндокринной системы, 59-летнего таганрожца с онкозаболеванием и болезнью сердца, а также у 81-летней батайчанки с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Стоит отметить, что двое из погибших еще и поздно обратились за медицинской помощью.

- Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 31. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 19 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: зафиксировано еще три летальных исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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