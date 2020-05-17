2020-05-17T12:53:35+03:00
Общество

Жестокое обращение с лисенком вызвало гнев ростовчанки

Девушку обеспокоило фото с животным в узкой клетке
Виктория Никитина
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Жестокое обращение с лисенком обеспокоило ростовчанку. Фото: соцсетиЖестокое обращение с лисенком обеспокоило ростовчанку. Фото: соцсети
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Ростовчанка пожаловалась в соцсети на жестокое обращение с лисенком, выставленным на продажу.

Об этом она написала в одном из городских пабликов. Девушка рассказала, что увидела объявление о продаже животного. К нему было прикреплено фото, на котором изображен лисенок в тесной клетке. За своего питомца продавец просит 10 тысяч рублей.

- Очень хочется, чтобы этим человеком заинтересовались компетентные органы. Мало того, что продают дикое животное, так оно сидит в клетке для птиц. Зла не хватает, - заявила одна из местных жительниц.

Пользователи в комментариях отметили, что продажа подобных животных в стране запрещена. Другие попросили освободить лисенка.

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Одновременно с четвероногим хищником предлагали и других экзотичных «домашних питомцев» - например, сов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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