2020-05-17T13:40:11+03:00
Общество

В Ростове уже проведено более 72 тысяч исследований на коронавирус

За минувшие сутки провели 3 382 теста
Виктория Никитина
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В Ростовской области провели более 72 тысяч тестов на коронавирусВ Ростовской области провели более 72 тысяч тестов на коронавирусФото: "КП" Архив
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В донской столице с каждым днем проводится все больше и больше тестов на коронавирус.

За весь период в донском регионе было проведено свыше 72 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки медики сделали 3 382 теста.

Сейчас в стационарах находится 401 пациент. А загруженность коечного фонда составляет 15%.

- Под медицинским наблюдением – 7 203 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 7 168 человек. Снято с медицинского наблюдения 22,2 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено около 29,4 тысячи человек, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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