2020-05-17T14:27:53+03:00
Происшествия

В Ростове компания молодежи повредила машины в западном микрорайоне

Кроме того молодые люди еще сорвали российский флаг
Виктория Никитина
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В Ростове шумная компания устроила дебош на улице. Фото: соцсетиВ Ростове шумная компания устроила дебош на улице. Фото: соцсети
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В донской столице шумная компания молодежи прогулялась по улицам в западном микрорайоне и повредила припаркованные автомобили.

Инцидент произошел на улице Еременко минувшей ночью. Злостные нарушители самоизоляции вышли прогуляться под звездами. Компания сорвала российский флаг над избирательным участком.

- Молодые люди повредили две машины - у одной помяли крышу, у второй разбили заднее стекло. После этого они устроили драку с прибывшими сотрудниками полиции, - сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

Правоохранителям удалось задержать дебоширов и доставить в отдел полиции. Автор публикации разместил фото, показав момент задержания.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок дебоширов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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