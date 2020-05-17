В Ростове компания молодежи повредила машины в западном микрорайоне
В донской столице шумная компания молодежи прогулялась по улицам в западном микрорайоне и повредила припаркованные автомобили.
Инцидент произошел на улице Еременко минувшей ночью. Злостные нарушители самоизоляции вышли прогуляться под звездами. Компания сорвала российский флаг над избирательным участком.
- Молодые люди повредили две машины - у одной помяли крышу, у второй разбили заднее стекло. После этого они устроили драку с прибывшими сотрудниками полиции, - сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.
Правоохранителям удалось задержать дебоширов и доставить в отдел полиции. Автор публикации разместил фото, показав момент задержания.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок дебоширов.
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ИСТОЧНИК KP.RU