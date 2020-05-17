2020-05-17T16:07:12+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки

Водитель попытался вернулся на место спровоцированного им ДТП
Виктория Никитина
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В Ростовской области виновник ДТП погиб после возвращения на место аварии. Фото: соцсетиВ Ростовской области виновник ДТП погиб после возвращения на место аварии. Фото: соцсети
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На трассе в Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел на автодороге «РостовСемикаракорскВолгодонск» в Багаевском районе. По предварительным данным 31-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Шофер иномарки Renault Logan попытался избежать лобового столкновения, но не справился с управлением и слетел в кювет. Пассажирка пострадавшего авто получила травмы, а виновник аварии попытался скрыться с места ДТП.

А затем он решил вернуться и посмотреть на последствия. Но по дороге и он не справился с управлением и сам слетел в кювет. Иномарка несколько раз перевернулась, а сам автомобилист скончался от полученных травм на месте происшествия. О этом сообщает источник в правоохранительных органах.

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Среди людей пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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