На следующей неделе в Ростове ожидается потепление и дожди
В донской столице на следующей неделе ожидается резкое потепление, но не прекратятся проливные дожди.
В Гидрометцентре сообщили, что столбик термометра в эти дни поднимется до +21 градуса. Выпадение осадков начнется уже вечером воскресенья, ночью похолодает до +11 градусов.
В понедельник по-прежнему будет лить проливной дождь. Но в первый рабочий день недели значитально потеплеет до +21 градуса.
Во вторник ожидается переменная облачность с максимальной температурой +19 градусов. На следующий день снова начнутся дожди
В четверг снова будет облачно, но в пятницу в очередной раз пройдут дожди. Температура воздуха не превысит 18 градусов.
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В донской столице ожидается переменная облачность.
Осадков сегодня не предвидится.
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ИСТОЧНИК KP.RU