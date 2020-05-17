На следующей неделе в Ростове ожидается потепление и дожди

17 Май 2020 2020-05-17T16:32:25+03:00

В Ростове на следующей неделе будут идти проливные дожди Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В донской столице на следующей неделе ожидается резкое потепление, но не прекратятся проливные дожди.

В Гидрометцентре сообщили, что столбик термометра в эти дни поднимется до +21 градуса. Выпадение осадков начнется уже вечером воскресенья, ночью похолодает до +11 градусов.

В понедельник по-прежнему будет лить проливной дождь. Но в первый рабочий день недели значитально потеплеет до +21 градуса.

Во вторник ожидается переменная облачность с максимальной температурой +19 градусов. На следующий день снова начнутся дожди

В четверг снова будет облачно, но в пятницу в очередной раз пройдут дожди. Температура воздуха не превысит 18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице ожидается переменная облачность.

Осадков сегодня не предвидится.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU