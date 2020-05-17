2020-05-17T18:07:07+03:00
Общество

В Ростовской области снова стали ходить ранее отмененные электрички

Большинство электропоездов начнут работу с 18 мая
Виктория Никитина
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В Ростовской области снова начнут работу некоторые электричкиВ Ростовской области снова начнут работу некоторые электричкиФото: "КП" Архив
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В донском регионе снова начнут курсировать электрички, которые были отменены во время действия режима самоизоляции.

Уже возобновила движение электричка №6163 сообщением Ростов-на-Дону – Лихая. Об этом сообщили в пресс-службе СКППК. Этот электропоезд отправлялся в 17:35 и был отменен еще 4 апреля.

С 18 мая будет возобновлено движение пригородных поездов №6164 сообщением Лихая – Ростов с отправлением в 04:34, №6024 сообщением Ростов - Азов с отправлением в 05:48 и №6023 сообщением Азов - Ростов с отправлением в 07:35.

Кроме того с 18 мая снова станут ходить шесть электричек из Ростова в Таганрог и обратно.

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Изменения коснутся утренних рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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