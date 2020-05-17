В Таганроге пенсионерка задушила мужа и умерла от сердечного приступа
В Ростовской области пожилая женщина расправилась со своим мужем, а затем сама скончалась от сердечного приступа.
Инцидент произошел в городе Таганроге. 62-летняя местная жительница распивала спиртные напитки вместе со своим 58-летним супругом. Между супругами произошла словесная перепалка, после которой женщина схватила полотенце, набросилась на мужа и задушила его.Чуть позже пенсионерка осознала, что натворила и скончалась от сердечного приступа.
- Ранее оба супруга были судимы по статье «Убийство». Сейчас по факту произошедшего тоже возбуждено уголовное дело также по статье «Убийство», - сообщает источник в правоохранительных органах.
В настоящее время по факту преступления проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU