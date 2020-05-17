2020-05-17T20:43:34+03:00
Общество

В Ростове обнаружили подпольно работающую поликлинику

На двери "Закрыто", а по сути - открыто
Виктория Никитина
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В Ростове нашли подпольно работающую поликлиникуВ Ростове нашли подпольно работающую поликлиникуФото: "КП" Архив
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В донской столице обнаружилась медицинская клиника работает подпольно.

Один из местных жителей долго пытался попасть в медицинское учреждение, но постоянно видел на двери табличку "Закрыто". Это его останавливало, но как-то он заметил что из поликлиники свободно выходят люди и тоже решил попробовать - дверь оказалась открыта, несмотря на табличку.

Так выяснилось, что медицинское учреждение на самом деле работает, на входе, как и положено, измеряют температуру. Ростовчанин также уточнил, что прием осуществляется только в маске и перчатках, а в помещениях проводится дезинфекция. О своем открытие местный житель рассказал в одном из городских пабликов соцсети.

- Все работает, как и работало. Я неделю не мог догадаться идти напролом в якобы закрытую дверь. Не удивлюсь, если в таком партизанском режиме работают и другие учреждения, - написал горожанин.

«Теперь начинаешь понимать людей, которые стучатся после закрытия в надежде что-то купить», - прозвучало в одном из комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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