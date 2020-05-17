2020-05-17T21:07:40+03:00
Общество

В Ростове заказали 650 тысяч бланков для пропусков

Стоимость бланков составила 1,95 тысячи рублей
Виктория Никитина
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В Ростове заказали 650 тысяч бланков для пропусковВ Ростове заказали 650 тысяч бланков для пропусковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство Ростовской области произвело заказ на изготовление 650 тысяч бланков разрешений для передвижения граждан.

Об этом идет речь в информации, размещенной в системе СПАРК. Контракт будет исполнять индивидуальный предприниматель из донской столицы Анатолий Ютишев. Общая сумма контракта составила 1,95 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в 2020 году этот подрядчик уже получал два крупных контракта на поставку печатной продукции от МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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