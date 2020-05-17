2020-05-17T21:20:46+03:00
Происшествия

На фоне коронавируса мошенники в Ростове придумали новый "развод"

"Весьма примитивный лохотрон. Неужели на это еще кто-то ведется?"
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове мошенники придумали новую схему обмана горожанВ Ростове мошенники придумали новую схему обмана горожанФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице мошенники придумали новый способ обмана на фоне коронавируса.

Сейчас неизвестные рассылают на телефоны горожан смс-сообщения, в которых сообщают, что ростовчанин нарушил режим самоизоляции и теперь ему надлежит оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Сумму предлагают перечислить по номеру мобильного телефона, который также присылают в сообщении.

Обязательным условием "разводил" является то, что перевод должен быть осуществлен в течение суток. В противном случае, мошенники угрожают возбуждением уголовного дела. Уже наученные опытом ростовчане предупреждают друг друга об этих махинациях в соцсети.

«Ох уж эти мошенники, все новые и новые способы придумывают», «Весьма примитивный лохотрон. Неужели на это еще кто-то ведется? Даже „звонки из банка“ и те изобретательнее», - прокомментировали предупреждение горожане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону мошенник обманул пенсионерку, назвав ее сына убийцей.

Злоумышленники выманили у женщины 450 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В донской столице поймали члена ОПГ после избиения человека
На фоне коронавируса мошенники в Ростове придумали новый "развод"
В Ростове заказали 650 тысяч бланков для пропусков
В Ростове обнаружили подпольно работающую поликлинику
Природа ожила: в центре Ростова бешеные белки не поделили орех и устроили драку
"Рыбалка" змеи попала на видео в Ростове
В Таганроге пенсионерка задушила мужа и умерла от сердечного приступа
В Ростовской области снова стали ходить ранее отмененные электрички
В Ростове лжесотрудник банка похитил 400 тысяч рублей у испуганной ростовчанки
На следующей неделе в Ростове ожидается потепление и дожди
На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки
Оставленный без присмотра ребенок погиб в машине собственного отца в Ростовской области
В Ростове компания молодежи повредила машины в западном микрорайоне
В Ростове уже проведено более 72 тысяч исследований на коронавирус
В Ростовской области передовому хозяйству СЗАО «СКВО» исполнилось 100 лет
Жестокое обращение с лисенком вызвало гнев ростовчанки
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: еще три летальных исхода зафиксированы в регионе
Строгая проверка "масочного" режима началась на ростовских рынках
В Ростове парк имени 1 Мая задумали превратить в футбольное поле
Из Ростова на родину вернутся 240 жителей Узбекистана
Все больше знакомых Марии Лиман заражаются коронавирусом
В Ростове автоледи пострадала из-за собственной неосторожности
Злоумышленник с московским номером похитил деньги со счета ростовчанки
В переходе в центре Ростова обнаружили труп мужчины
В Ростове рецидивист угнал мопед у местного жителя и собирался его продать