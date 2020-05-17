На фоне коронавируса мошенники в Ростове придумали новый "развод"

17 Май 2020 2020-05-17T21:20:46+03:00

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В донской столице мошенники придумали новый способ обмана на фоне коронавируса.

Сейчас неизвестные рассылают на телефоны горожан смс-сообщения, в которых сообщают, что ростовчанин нарушил режим самоизоляции и теперь ему надлежит оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Сумму предлагают перечислить по номеру мобильного телефона, который также присылают в сообщении.

Обязательным условием "разводил" является то, что перевод должен быть осуществлен в течение суток. В противном случае, мошенники угрожают возбуждением уголовного дела. Уже наученные опытом ростовчане предупреждают друг друга об этих махинациях в соцсети.

«Ох уж эти мошенники, все новые и новые способы придумывают», «Весьма примитивный лохотрон. Неужели на это еще кто-то ведется? Даже „звонки из банка“ и те изобретательнее», - прокомментировали предупреждение горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU