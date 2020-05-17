В донской столице поймали члена ОПГ после избиения человека
В Ростове-на-Дону задержали члена организованной преступной группировки. 36-летнего мужчину обвиняют в крайне жестоком избиении человека. Стражи порядка отметили, что преступление было совершено еще в апреле.
- Инцидент произошел на улице 4-я Кондитерская. Здесь задержанный подрался с 36-летним местным жителем и сломал горожанину нижнюю челюсть. Позже у пострадавшего медики диагностировали «нарушение анатомической целостности тканей лица», что является тяжким вредом здоровью, - сообщили правоохранители.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья».
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ИСТОЧНИК KP.RU