В донской столице поймали члена ОПГ после избиения человека

17 Май 2020 2020-05-17T21:50:20+03:00

В Ростове задержали члена ОПГ после избиения человека Фото: "КП" Архив

Преступление произошло еще в апреле

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В Ростове-на-Дону задержали члена организованной преступной группировки. 36-летнего мужчину обвиняют в крайне жестоком избиении человека. Стражи порядка отметили, что преступление было совершено еще в апреле.

- Инцидент произошел на улице 4-я Кондитерская. Здесь задержанный подрался с 36-летним местным жителем и сломал горожанину нижнюю челюсть. Позже у пострадавшего медики диагностировали «нарушение анатомической целостности тканей лица», что является тяжким вредом здоровью, - сообщили правоохранители.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья».

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ИСТОЧНИК KP.RU