2020-05-18T09:17:55+03:00
Общество

Виктория Лопырева поделилась мнением об алкоголе и фаст-фуде

Больше всего модель любит шаурму
Виктория Никитина
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Виктория Лопырева призналась в любви к шаурме. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева призналась в любви к шаурме. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева поделилась со своими подписчиками собственным мнением об алкоголе и вредной еде.

Ростовчанка отметила, что сама она не любит крайности. Девушка сказала, что чаще всего те люди, которые сидят на жестких диетах, потом все равно срываются и начинают есть еще больше.

- Те, кто фанатично что-то отвергают, потом больше всех нарушают. Вот я позволяю себе есть жареную картошку, когда хочу. Бургер спокойно может попасть в мой рацион, просто я к ним равнодушна — мне больше нравится шаурма, - призналась Виктория.

Девушка шокировала подписчиков тем, что во время беременности для поднятия гемоглобина она не отказывалась даже от бокала красного вина. Лопырева уточнила, что к алкоголю относится абсолютно спокойно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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