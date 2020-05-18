2020-05-18T09:45:11+03:00
Происшествия

В Ростовской области при пожаре в автомобиле погиб мужчина

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки
Ольга ГОПАЛО
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На месте работали четыре человека пожарных.На месте работали четыре человека пожарных.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне, 17 мая, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Около шести часов утра на пульт единой диспетчерской службы позвонил кто-то из местных жителей и рассказал, что в Тарасовском районе Дона горит автомобиль. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в поселок Тарасовский.

- Площадь возгорания составила около девяти квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали четыре человека пожарных и одна спецмашина. Спустя восемь минут огонь удалось локализовать, еще через три полностью ликвидировать.

Как добавили в ведомстве, на месте ЧП обнаружен погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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