В Ростовской области при пожаре в автомобиле погиб мужчина

18 Май 2020 2020-05-18T09:45:11+03:00

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Накануне, 17 мая, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Около шести часов утра на пульт единой диспетчерской службы позвонил кто-то из местных жителей и рассказал, что в Тарасовском районе Дона горит автомобиль. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в поселок Тарасовский.

- Площадь возгорания составила около девяти квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали четыре человека пожарных и одна спецмашина. Спустя восемь минут огонь удалось локализовать, еще через три полностью ликвидировать.

Как добавили в ведомстве, на месте ЧП обнаружен погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU