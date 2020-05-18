2020-05-18T09:59:36+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман призналась, что из-за коронавируса ей приходится голодать

Модель не может справиться с готовкой и домашними хлопотами
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель Мария Лиман. Фото: Instagram Мария ЛиманМодель Мария Лиман. Фото: Instagram Мария Лиман
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После эпидемии коронавируса жизнь ростовской модели Марии Лиман, как и многих знаменитостей, претерпела ряд изменений. В Лондоне брюнетка перестала посещать курсы актерского мастерства и большую часть времени проводит дома. Оказалось, что справляться с бытовыми хлопотами модели удается с большим трудом.

- В этот период я, конечно, скучаю по родным и близким, но больше всего мне не хватает моеи домработницы и ресторанов. Я скоро превращусь в Золушку, которая в один день умрет от своеи сказочно стряпни, - пожаловалась брюнетка в своем профиле в Instagram.

По словам девушки, она добавила немного красного вина в подгоревшее мясо, но вкус гари оно не перебило. Что делать с оставшейся говядиной Мария не знает.

Поклонники закидали Марию советами, но большинство из них Лиман отвергла, написав что вообще не представляет как такое готовить у нее нет мясорубки.

Судя по всему, бытовые хлопоты доставляют красотке немало проблем. Остается надеется, что эпидемическая обстановка вскоре улучшится и жизнь Марии станет по-прежнему безработной и радостной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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