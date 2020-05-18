В Ростовской области пенсионерка стала жертвой грабителя в собственном доме
В Ростовской области жертвой грабителя стала 65-летняя женщина. Пенсионерка - жительница Азовского района Дона. Она рассказала, что неизвестный мужчина ворвался поздно вечером к ней в дом, забрал золотое кольцо, цепочку и сережки.
Дончанка сразу же обратилась в местный отдел полиции, а злоумышленника отыскали по горячим следам.
Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, злоумышленник даже не успел продать награбленное или сдать его в ломбард. Задержанным оказался 34-летний местный житель, который уже был судим за похожее преступление. В ведомстве добавили, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
В настоящее время он находится дома. Решения суда дончанин будет дожидаться под подпиской о невыезде. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU