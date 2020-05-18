2020-05-18T10:00:54+03:00
Общество

В Ростовской области пенсионерка стала жертвой грабителя в собственном доме

Неизвестный ворвался к ней и отобрал все золото
Ольга ГОПАЛО
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Неизвестный мужчина ворвался в дом и забрал золотое кольцо, цепочку и сережки.Неизвестный мужчина ворвался в дом и забрал золотое кольцо, цепочку и сережки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростовской области жертвой грабителя стала 65-летняя женщина. Пенсионерка - жительница Азовского района Дона. Она рассказала, что неизвестный мужчина ворвался поздно вечером к ней в дом, забрал золотое кольцо, цепочку и сережки.

Дончанка сразу же обратилась в местный отдел полиции, а злоумышленника отыскали по горячим следам.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, злоумышленник даже не успел продать награбленное или сдать его в ломбард. Задержанным оказался 34-летний местный житель, который уже был судим за похожее преступление. В ведомстве добавили, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

В настоящее время он находится дома. Решения суда дончанин будет дожидаться под подпиской о невыезде. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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